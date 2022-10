Modena | migliaia a rave party di Halloween | chiuse le uscite autostradali | Il ministro Piantedosi ordina di liberare l' area

Festa di Halloween in un capannone abbandonato. Per motivi di sicurezza sono state chiuse anche uscite autostradali sull'A22 a Carpi e Campogalliano,...Leggi:di persone a rave party a: Piantedosi ordina di liberare ...Il ministro dell'Interno Pianteddsi ha dato mandato di sgomberare il mega rave party di Halloween in corso in provincia di Modena ...Migliaia di persone, tra cui molti stranieri, hanno partecipato al Witchtek 2K22, il rave party di Halloween che si è tenuto a Modena.