Mina Settembre 2 | anticipazioni ultima puntata di domenica 6 novembre 2022

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 30 ottobre 2022)2 Seconda stagione per. Dodici episodi, spalmati su sei serate, in onda da2 ottobre in prime time su Rai1. Protagonista assoluta ancora una volta Serena Rossi nei panni di una tenace assistente sociale. Scopriamo,dopo, cosa accadrà nelleche seguono. E’ possibile rivedere le repliche delle puntate diin streaming su Raiplay (a questo link).2 Primadi2 ottobre2×01 – Una Seconda Possibilità:e Gianluca si sono presi una vacanza a Procida, qualche mese dopo ...