CalcioMercato.it

, Sacchi sul 'flop' De Ketelaere: 'Entra in campo con l'ansia' Charles De Ketelaere © LaPresseParliamo di Charles De Ketelaere, giocatore sul quale ilha effettuato un corposo investimento,...21'sul filo del fuorigioco Thorsvedt, che poi tira addosso a Meret. 19' Raddoppio del ... firmato Osimhen, e sono in testa alla classifica, a +3 al, con 29 punti, frutto di nove vittorie ... Milan, scatta l’allarme: “Ha paura di giocare” Uno stadio di grandi dimensioni, secondo uno studio del Wall Street Journal, «divora» 25 mila kWh a match. La Lega calcio: gli impianti diventino sostenibili.Il Barcellona pronto a tornare alla carica per Jorginho e Kante, obiettivi della Juventus, oltre che per Tonali del Milan ...