Milan | idea Sportiello

Blasting News Italia

... appunto, non fosse quella Serie A in cui, ad eccezione del Napoli e in parte del, le squadre ... Chi scrive, per altro, rimarco il concetto, rimane dell'che se non fosse arrivato Bistrovic ...Commenta per primo L'di Stefano Pioli è chiara: De Ketelaere in campo nel match decisivo di Champions League contro il Salisburgo. Questa sera il belga dovrebbe iniziare dalla panchina contro il Torino. Mercato Milan: idea Ferrera Carrasco per l'estate Roberto Mussi è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Mussi, attualmente organizza i Camp estivi del Milan, è nel campo dell’edilizia e con il figlio ...Ci sono anche le possibili mosse di mercato di Juventus, Inter e Milan tra i temi toccati da Niccolò Ceccarini nel classico editoriale scritto per TMW. JUVE - "Qualche giocatore potrebbe già lasciare ...