Migranti | Rampelli a Canfora su La7 | “Dobbiamo aiutarli nelle loro terre” “Teoria divertente Su questo tema che solletica elettori ci si sfoga”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Botta e risposta a “In onda” (La7) tra lo storico Lucianoe Fabio, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. Il parlamentare spiega la politica del governo Meloni sulla questione: necessità degli hotspot in Libia e aiuto per gli africani “a casa”.poi incorre in una gaffe: “Ricordo che l’unico blocco navale in Italia è stato fatto dal governo Prodi, quindi con la sinistra al governo, per respingere un’autentica invasione da dei cittadini albanesi verso le coste pugliesi”.tenta di replicare, ma ha l’audio del microfono abbassato: in realtà, nell’agosto del 1991 c’era il governo Andreotti.sottolinea: “In Africa, soprattutto nella zona sub-sahariana, abbiamo popolazioni disperate e persone che ...