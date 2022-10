Migranti | Ocean Vikings | Senza porto d' approdo a rischio 234 persone

commenta Ia bordo dellaVikings corrono seri rischi di salute se non verrà trovato un porto di sbarco per la nave Ong. Lo afferma il personale medico di Sos Mediterranee presente sulla nave ......le richieste di un porto sicuro dalle navi ong da giorni nel Mediterraneo centrale con centinaia ditratti in salvo. Un migliaio, per l'esattezza 986, quelli finora a bordo. Sulla...I migranti a bordo della Ocean Vikings corrono seri rischi di salute se non verrà trovato un porto di sbarco per la nave Ong. Lo afferma il personale medico di Sos Mediterranee presente sulla nave ass ...371 migranti sulla nave di medici senza Frontiere, la Geo Barents, altri 234 sulla nave di Sos Mediterraneè, la Ocean Viking, e alcuni in mare già da nove giorni. Ricomincia a crescere la tensione e r ...