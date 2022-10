Michelle Hunziker | in vacanza con le figlie | c’è anche Tomaso Trussardi? Spunta un dettaglio

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 30 ottobre 2022)in famiglia o fuga d’amore? Continuo l’alone di mistero sul ritorno di fiamma tra. E, ad alimentarlo, è proprio la showgirl svizzera che da qualche ora pubblica stories in un paesaggio mozzafiato e in totale relax. «Paradiso…#Dolomites» rivela in una story dove mostra una strada asfaltata su cui corrono le sue due bambine, Celeste e Sole e, attorno, montagne e assoluto silenzio. Lontana dal caos della città,si rilassa in compagnia dellee dei cani. Ma difficile non notare che con loro c’èOdino, il cane del marito, o ex,. E quindi la domanda sorge spontane: ci saràlui con loro? Già ieri,ha pubblicato una ...