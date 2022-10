“Mi ritiro” Terremoto a Ballando | la decisione gela Milly Carlucci | interviene la giuria

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 30 ottobre 2022)con le stelle,dopo la puntata di ieri: una concorrente ha minacciato il. Quella di ieri è stata una puntata molto tesa con Selvaggia Lucarelli finita nel mirino dei telespettatori. La giornalista infatti è accusata di favorire il compagno Lorenzo. Dopo quel timido 6 della prima puntata, la Lucarelli continua a dare 7 alla sua dolce metà mentre agli altri Vip in gioco non risparmia voti piuttosto bassi. Ma non è finita naturalmente, perché a far discutere soprattutto è il secondo zero consecutivo rifilato a Luisella Costamagna, da due settimane infortunata e costretta a ballare con un tutore alla caviglia. Pesanti gli utenti sui social: “La Lucarelli l’unica a dare 0 alla Costamagna e a non dare 10 a Montesano come tutti. E dovremmo pensare che non usa strategia per far avanzare il suo fidanzato?”, ha ...