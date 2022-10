Memorandum Italia-Libia | è il momento di dire basta!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) di Enza Plotino Entro il 2 novembre, il governono dovrà decidere la revoca del, un accordo firmato nel 2017 e che ha causato in 5 anni il respingimento indi circa 100.000 persone, con conseguenze drammatiche per la vita di migliaia di uomini, donne e bambini migranti, intercettati in mare dalla guardia costiera libica e riportati indietro con la forza. Se entro quella data il governo non deciderà per la sua revoca, ilverrà automaticamente rinnovato per altri tre anni. Per“no” al rinnovo di questo famigerato accordo, il 26 ottobre a Roma e Milano si sono ritrovate in piazza oltre 30 organizzazioni, mentre in Parlamento andava in scena la fiducia al nuovo governo Meloni. Governo che ha già mostrato il nuovo corso ...