Meloni si riprende il campo dopo le uscite di Salvini | “Costi delle bollette insostenibili | governo al lavoro per risposte immediate”

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Isono diventatiper milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori. Ilè alper rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività” per “far fronte a questa difficile situazione”. Giorgia, che sabato era rimasta in silenzio mentre il suo vicepremier Matteosi prendeva la scena con lesu reddito di cittadinanza, ponte sullo stretto e guerra in Ucraina, riporta al centro dell’agenda le urgenze del “paese reale”. E sui social pubblica un intervento in cui garantisce che la “priorità” delnon sono rave party, decreti sicurezza o circolari su come vada ...

Il Fatto Quotidiano

È passato solo un mese dalle elezioni vere ed ecco cheil tormentone del sondaggio politico - elettorale. È vero che il 25 settembre i sondaggisti ...Col 30% ecco il (la) presidente(a)...... lottiamo per tutti gli italiani' 'Non siamo egoisti, come ci tacciano -la parola ... Ferrari aveva garantito poche settimane fa che, seavesse vinto le elezioni, avrebbe trovato il modo ... Meloni si riprende il campo dopo le uscite di Salvini: “Costi delle bollette insostenibili, governo al… Non c’è problema se la premier vuole essere chiamata "signore". Vale sempre, allora, no Vale per tutti. Il signor presidente invece di ...(ASI) Umbria - "Fratelli d'Italia di Perugia, torna in piazza a Perugia per il tesseramento dopo il grande successo elettorale che ha portato Giorgia Meloni alla guida del Governo. Questa mattina a Pi ...