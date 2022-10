(Di domenica 30 ottobre 2022) Unda. Sarebbe questo il movente che ha spinto ilGiuseppe Porcelli ad auccidere il professor Marcello Toscano la mattina del 27 settembre. A rivelarlo è Il Mattino.il: “Hoil professore per undi” Porcelli ha raccontato la sua versione del fatti al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

E oltre la metà (66,7%) dei numeri napoletani chedi complessivi 1.097.391,52 euro sottratti ... Una cifra che spacchettata fa retrocedere l'area maranese (Marano, Villaricca,, Mugnano e ...E oltre la metà (66,7%) dei numeri napoletani chedi complessivi 1.097.391,52 euro sottratti ... Una cifra che spacchettata fa retrocedere l`area maranese (Marano, Villaricca,, Mugnano e ... Melito, parla il bidello killer: “Ho ucciso per un debito di 3500 euro” Il presidente Jannotti Pecci visiterà la Scugnizzeria, la prima libreria di Melito e Scampia aperta dalla casa editrice ... presidente alla responsabilità sociale d’impresa; Antonio Parlati, ...Paolo Foresta, il trentaseienne di Napoli rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della moglie Annamaria Sorrentino, di 29 anni, di Melito (Napoli), ex Miss Campan ...