Massimo Bernardini | chi è | età | vita privata | giornalismo | carriera | moglie | figli | Tv Talk

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 ottobre 2022)è un giornalista, autore televisivo e scrittore italiano. Ma prima di diventare un giornalista ha avuto un lungo passato da arrangiatore e critico musicale. Ecco perché nel 2015 ha preso parte anche alla giuria del Festival di Sanremo. Ecco tutto quello che sappiamo di lui!: chi è,, di dov’è,è un giornalista e scrittore italiano. E’ nato a Milano il 16 luglio 1955. Anche oggi vive nella sua città natale. Prima di diventare giornalista professionista, negli anni Ottanta, si occupava solo di musica, prima come arrangiatore poi come critico musicale su periodici e quotidiani. Ha lavorato per Radiocorriere TV, Famiglia Cristiana, Avvenire (di cui è stato poi anche il capo della ...