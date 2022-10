Massimiliano Garri | direttore Innovation and Market Solutions di Terna | Reti intelligenti per risparmiare energia

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 ottobre 2022) La transizione energetica è un cambiamento che in molti definiscono epocale, una trasformazione che sta cambiando e cambierà notevolmente i paradigmi a cui eravamo abituati e che, indubbiamente, non potrà avanzare e quindi compiersi senza un'evoluzione tecnologica. L'innovazione digitale è alla base di tutto e alo sanno bene. La società guidata da Stefano Donnarumma gestisce, infatti, un asset strategico per il nostro Paese, la rete di trasmissione nazionale: circa 75mila chilometri di linee in alta e altissima tensione e circa 900 stazioni su tutto il territorio. Con un compito fondamentale per la tenuta e la sicurezza dell'intero sistema elettrico: mantenere, istante per istante, l'equilibrio tra l'prodotta e quella consumata da cittadini e imprese. Una responsabilità che, con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, è diventato un impegno ...