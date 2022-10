Martha Rossi | ve la ricordate ad “Amici”? Eccola oggi | cosa fa

Sempione News

Mostra 'Epistola ai naviganti' di RaffaeleSala 'R. Falchi' del Palazzo del Parco, Corso ... 'Omaggio a Diaghilev': concerto con Charles Dutoit (regia),Argerich (pianoforte). In programma: ...Mostra 'Epistola ai naviganti' di RaffaeleSala 'R. Falchi' del Palazzo del Parco, Corso ... 'Omaggio a Diaghilev': concerto con Charles Dutoit (regia),Argerich (pianoforte). In programma: ... Halloween al Teatro Tirinnanzi con i mostri alla riscossa Celebre anche per i suoi ruoli al cinema e per la tv, ha riscosso molto successo per la sua interpretazione di Luce nella commedia Come un gatto in tangenziale, per il ruolo di Livia ne Il commissario ...A pochi chilometri da Milano l'imprenditrice Federica Antonioli ha creato il luogo più instagrammabile di questo mese: e sono tanti, anche famosi, a immergersi per qualche ora tra zucche e fieno ...