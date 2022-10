Marì dimesso dall' ospedale | periodo di assoluto riposo

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 ottobre 2022) MONZA (ITALPRESS) – Pabloè statostamane, ha fatto rientro a casa e inizia ora undi. Lo rende noto il Monza in una nota. “AC Monza ringrazia sentitamente il professor Osvaldo Chiara e tutti i professionisti del Trauma Center dell'Niguarda di Milano”, si legge nel comunicato. Il 29enne difensore spagnolo, in prestito'Arsenal, è stato accoltellato in un centro commerciale ad Assago lo scorso giovedì. “Quando abbiamo saputo che Pablo era fuori pericolo abbiamo tirato un sospiro di sollievo. E' stato un miracolo”, ha detto il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia del posticipo di campionato contro il Bologna.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).