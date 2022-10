Marco Bellavia | la famosa conduttrice con cui ha litigato | “Ha distrutto la mia carriera”

Leggi su biccy

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dopo il suo ritorno al GF Vip, oggiè stato ospite anche a Verissimo. Da Silvia Toffanin l’ex gieffino ha ripercorso la suaed ha parlato di momenti non facili dopo l’addio ai programmi per bambini. “Non è che la miatelevisiva sia scemata in poco tempo. Ho lavorato in maniera continuativa dal 1986 ai primi anni 2000. Il passaggio dalla tv dei ragazzi a quella degli adulti non è stato semplice. Non mi è andata bene. Ho trovato un gruppo di lavoro con cui non c’era l’armonia dei tempi della tv dei ragazzi” Non solo poca armonia in alcuni gruppi di lavoro,su Chi ha parlato anche di litigate a Mediaset. “Grazie a tutte queste persone che mi dicono l’Italia è con te, questa cosa mi fa emozionare, grazie a tutti”...