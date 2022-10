Marcia su Roma | saluti romani e inni al Duce | a Predappio la sfilata dei “4mila”

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – Corteo organizzato dagli ‘Arditi d’Italia’ aper ricordare il centenario dellasu. I manifestanti in camicia nera, che portavano un lunghissimo tricolore, sono partiti da piazza Sant’Antonio diretti al cimitero di San Cassiano. Durante il tragitto canti del ventennio, tra cui “Faccetta nera”, eal. Alla chiamata “Per sua eccellenza Benito Mussolini”, tre volte la risposta con il grido di guerra dannunziano “Eja Eja Alalà”. E ancora: “A chi l’Italia?”, “A noi”, la risposta. Diverse centinaia i manifestanti arrivati da tutta Italia, anche donne e bambini. Poi, lo schieramento davanti al cimitero con gli inviti a mettere via gli occhiali da sole e a rispettare le bandiere. “Siamo migliaia, non vi accalcate”, l’invito al microfono (poi si dirà: “Siamo circa ...

Nove euro per una felpa con la scritta 'Boia chi molla', 15 euro due, 20 euro per la felpa 'su'.Corteo organizzato dagli 'Arditi d'Italia' a Predappio per ricordare il centenario dellasu. I manifestanti in camicia nera, che portavano un lunghissimo tricolore, sono partiti da piazza Sant'Antonio diretti al cimitero di San Cassiano. Durante il tragitto canti del ...Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Segnalo al ministro degli interni il #rave che si è tenuto a Predappio, a mio avviso di gran lunga il più inquietante. Era conforme alle norme vigenti". Così ...A Predappio si è chiusa con i saluti romani la manifestazione per commemorare il 100esimo anniversario della Marcia su Roma. Circa duemila persone si sono date appuntamento nel paese del Forlivese ...