Maradona | il figlio Diego Junior | “Spero abbia trovato la pace che non ha mai avuto”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 ottobre 2022) Napoli – “chela, in vita non l’ha mai trovata e ne aveva bisogno”. Lo diceArmandodel Pibe de Oro, morto il 25 novembre 2020 e che oggi avrebbe compiuto 62 anni. “È un giorno molto triste, onestamente non riesco a trovare niente per cui sorridere – aggiungea notizie.com -. Provo soltanto una grande tristezza, anche per come stanno andando alcune cose e per come si sta comportando il Napoli. Il Napoli sta trattando e facendo affari con Stefano Ceci, una persona che non ha nessun diritto nel parlare a nome di mio padre, né di rappresentarlo. Continua a perdere tutte le cause in Italia e in Argentina, non capisco come il Napoli possa dargli spago. ...