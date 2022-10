(Di domenica 30 ottobre 2022) Il110% "una riconsiderazione di carattere generale e losoprattutto per gli effetti negativi che ha prodotto su questo territorio, distogliendo una parte dell'imprenditoria ...

Il110% "merita una riconsiderazione di carattere generale e lo merita soprattutto per gli ... a dirlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo,......dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione particolare con l'elargizione del... specifiche attività di controllo nei cantieri edili aperti nel, elementi riconosciuti ... Mantovano, superbonus 110 merita rivisitazione - Ultima Ora Il superbonus 110% "merita una riconsiderazione di carattere generale e lo merita soprattutto per gli effetti negativi che ha prodotto su questo territorio, distogliendo una parte dell'imprenditoria d ...