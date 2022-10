Manchester City | la ragione della cessione di Mangala

... Matthijs de Ligt (86) - FC Bayern LB: Adam Marušic (82) - SS Lazio RB: Timothy Castagne (84) - LeicesterCDM: Carlos Henrique Venancio Casimiro (90) -Utd CM: Jude Bellingham (...Nella prima l'Arsenal accoglie il Nottingham Forest per riprendersi la vetta dopo il sorpasso momentaneo del. Nella seconda l'altra sponda della città mancuniana vuole proseguire il ...Per i rossoneri il colpo da cento milioni potrebbe essere la compensazione per l'addio di Leao: l'attaccante veste già la maglia del Milan ...Il Manchester City sarebbe intenzionato a blindare Bernardo Silva, offrendogli un sostanziale rinnovo di contratto ...