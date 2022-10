Ma sono ancora lì? | terremoto-Morani | la frase che fa infuriare Letta

(Di domenica 30 ottobre 2022) "Con tutto quello che sta accadendochi guida il Pd, non mi riferisco solo aovviamente, vuole portare il congresso a marzo, dopo 6 mesi dalla débâcle": Alessia, membro della direzione del Pd ed esponente di Base riformista, si lascia andare a uno sfogo amaro e preoccupato su Twitter. Dalle sue parole si evince l'urgenza di anticipare il congresso, senza aspettare ulteriormente. "È davvero inaccettabile che sianotutti al loro posto - ha continuato la-.fuori dalla realtà. Cos'altro deve succedere?". Prima che si riunisse la Direzione del partito un mese fa, l'ex deputata dem aveva detto: "In questo partito troppo spesso si dice più quello che conviene che quello che realmente si pensa... Penso cheabbia fatto bene ad ...

Ilmeteo.net

... ma in cui Orro (Mvp) e compagnedeterminate e concrete nei momenti che contano. Per Bergamo, ... Candi - Stevanovic, al centro, Negretti libero (con Parrocchialeout). Micoli risponde con ...... nonché dei rivenditori specialisti di gomme, esprime un comune chiaro indirizzo a favore di tutti, motociclisti in primis, ricordandouna volta che i pneumaticil'unico punto di contatto ... La situazione siccità in Italia ed Europa è ancora molto grave Tocca a coach Lele Molin commentare la vittoria strappata con le unghie e con i denti dell'Aquila Trento sulla Givova Scafati che non ha mollato un punto fino alla fine della gara ...VOLLEY FEMMINILE A1 - Macerata affonda a Chieri con un netto 3-0 Niente da fare al PalaFenera di Chieri per la Cbf Balducci HR Macerata nella terza giornata di andata di Serie A1 femminile: sul campo ...