Lookman torna imprendibile | Demiral governa la difesa

(Di domenica 30 ottobre 2022) Musso 6 : Mette maschera e guantoni semplicemente perché tra sogno e obiettivo c’è una data, quella delle convocazioni per il Mondiale. Con il patema d’animo ispirato niente meno che da un Indro Montanelli regista nel film (1961) “I sogni muoiono all’alba”. Nel primo tempo una sola parata allo scadere su tentativo da fuori di Pjaca. Poi non para più perché l’Empoli non tira, la giornata adatta per rire titolare. Toloi 6,5 : Ridopo l’infortunio per la spinta che mancava e la squadra si muove meglio. Sfiora il terzo gol quasi allo scadere.7 : Non si perde in convenevoli per annullare Destro, salvataggio che vale un gol (33’) su Ebuehi . Lo definiscono Ministro della, senza ironia per le scelte della Meloni. Scalvini 6 : Tentenna in avvio con il sinistro che non lo aiuta. Poi sempre attento, ...