LIVE – Piacenza-Monza 0-0 11-11 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 30 ottobre 2022) Latestualedi Gas Sales Bluenergy-Vero, partita valevole per la quinta giornata della regular season didimaschile. I biancorossi di Lorenzo Bernardi, sesti a quota sette punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la terza vittoria della stagionale. Dall’altra parte della rete ci saranno gli uomini di Massimo Eccheli, fin qui molto altalenanti. Dopo tre sconfitte consecutive infatti, i brianzoli hanno sconfitto con un secco 3-0 Civitanova ed ora vanno a caccia di altri punti per risalire la classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 30 ottobre al Pala Banca di. Sportface.it vi terrà ...

