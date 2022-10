LIVE Olimpia Milano-Verona | Serie A basket in DIRETTA | risultato e aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport! Benvenuti alladi, match valido per la quinta giornata della stagione regolare 2022-2023 dellaA di! Dopo le sconfitte contro Venezia, in campionato, e Barcellona, in Eurolega, la formazione di Ettore Messina prova a riprendere il passo vincente ricevendo in casa una Tezenisdi Alessandro Ramagli che sin qui ha raccolto, nel massimo torneo italiano, una vittoria in quattro partite. Numerosi i giocatori su cui buttare un occhio, soprattutto in ottica italiana: da Melli all’ex Ricci, passando per Tonut, in casa, da Cappelletti a Imbrò, passando per ...