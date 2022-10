LIVE Olimpia Milano-Verona 69-47 | Serie A basket in DIRETTA | due minuti alla fine | meneghini con le mani sulla partita

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-49 Smith, su assist di Imbrò: canestro per lui, buono per le statistiche. 74-47 Ric-ci! Chiude ladefinitivamente con la tripla della staffa. 71-47 Thomas, in contropiede, in appoggio: altri due per lui. 69-47 Davies, ancora in lunetta: questa volta perfetto, con un 2/2 glaciale. 67-47 Davies in lunetta per i padroni di casa: 1/2. 66-47 E poi tripla anche di Pangos, che fa esplodere il Forum! 63-47 Tripla di Alviti: a bersaglio! 60-47 Johnson in lunetta: 2/2.si riavvicina a -13. 60-45 Imbrò in area: giro e tiro, canestro per lui. INIZIA IL QUARTO PERIODO. Ora una breve pausa. FINISCE IL TERZO QUARTO:60-43. 60-43 Ricciiiiiiii: da tre! Canestro per lui. 57-43 Candussi in lunetta per ...