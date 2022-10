LIVE Olimpia Milano-Verona 41-27 | Serie A basket in DIRETTA | fine primo tempo Meneghini in controllo del match

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATorniamo più tardi per il secondo, con la cronacadi. FINISCE IL27. 41-27 Smith raccoglie il rimbalzo dopo un tiro da tre di Anderson: canestro da due. 41-25 Anderson in lunetta: 2/2. 41-23 Hall in lunetta: 2/2.riscappa a +18. 39-23 Botta e risposta sull’asse Ricci-Cappelletti. Distanze immutate a 16 punti fra le due squadre. 37-21 Baron va ai liberi e fa 2/2, poi Hines in una transizione offensiva: canestro appoggiando al vetro. 33-21 Casarin, in campo aperto, entra in area: da due, canestro per. 33-19 Ricci in lunetta: ...