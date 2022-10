LIVE – Napoli-Trieste 0-0 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilindi Gevi-Pallacanestro, sfida valida come quinta giornata dellaA1di. Dopo le due sconfitte nelle prime due uscite stagionali, i partenopei hanno rimediato trovando due vittorie consecutive, e vorranno provare a prolungare questa striscia contro la formazione friulana, in netta difficoltà in questo avvio di stagione e ancora a secco di punti. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 30 ottobre sul parquet del PalaBarbuto, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONE ...

Commenta per primo Torino - Milan è il posticipo della domenica della 12esima giornata di Serie A e all'Olimpico i rossoneri di Stefano Pioli non possono sbagliare per continuare la rincorsa alche non si arresta e per rispondere alle rivali. Dall'altra parte Juric ha ritrovato la vittoria con l'Udinese dopo un periodo nero per i granata e non vuole fermarsi. STATISTICHE - Il Torino ...NicolaCLASSIFICA SERIE A:punti 32*, Atalanta 27*, Milan 26, Lazio 24 ed Inter 24*, Roma Juventus* e Udinese* 22, Sassuolo 15*, Torino 14, Salernitana e Fiorentina* 13, Empoli 11*, Bologna 10, ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Torino-Milan in diretta dal prepartita al risultato finale. Domenica 30 ottobre ...