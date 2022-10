LIVE – Ginnastica artistica | Mondiali Liverpool 2022 | qualificazioni femminili con suddivisione Italia DIRETTA

(Di domenica 30 ottobre 2022) Latestuale delleaidi, in programma arpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Grande attesa per le Fate del ct Enrico Casella, neo campionesse d’Europa, che saranno protagoniste nella penultimaalle ore 21.15ne (ore 20.15 in Inghilterra). Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO LENE E GLINI IN GARA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

OA Sport

L'Italia attende le proprie Fate, che scenderanno in pedana alle ore 21.15. Prima serata con la nostra Nazionale: due mesi fa le azzurre hanno vinto gli Europei, oggi la missione sarà quella di ......L'ITALIA AI MONDIALI DINon è prevista diretta tv e/o streaming. Le qualifiche non vengono coperte, non è proprio prevista la produzione di immagini in maniera continua. DIRETTA... LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Carey si salva in extremins, Jones in testa. USA promossi (OA Sport) Il programma di oggi – L’Italia cerca nuove magie – Le favorite della vigilia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica. La rassegna iridata si apre ...L’Italia si sta preparando per fare il proprio esordio ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica. Le Fate scenderanno in pedana a Liverpool (Gran Bretagna) alle ore 21.15 di domenica 30 ottobre. Le azz ...