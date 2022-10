LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Yeo in luce | gli USA non si schiodano Italia in prima serata

(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLASUDDIVISIONE: USA PROMOSSI, CAREY SI SALVA IN VOLATA. BRAVA DERWAEL LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: ROMANIA SENZA SQUADRA, GLI USA DOMINANO LAGIORNATA 11.55 L’Australia sta seguendo un complicato percorso di risalita, squadra in mano a Georgia Godwin e Georgia-Rose Brown. La Svezia non sembra essere un fattore. 11.54 Da seguire con grande attenzione l’Ungheria, che ha stupito agli ultimi Europei. Va però annotato che la stella Zsofia Kovacs non si cimenterà su tutti gli attrezzi. In squadra anche Nikolett Szilagyi, Csenga Bacskay, Greta Mayer e Zoja Szekely. 11.52 Alle ore 12.00 inizierà la quarta suddivisione con Svezia, Australia e Ungheria. 11.50 Questa la situazione dettagliata dopo tre suddivisioni: CORPO LIBERO. Jordan Chiles è ...

La diretta testuale delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Grande attesa per le ... L'Italia attende le proprie Fate, che scenderanno in pedana alle ore 21.15. Prima serata con la nostra Nazionale: due mesi fa le azzurre hanno vinto gli Europei, oggi la missione sarà quella di ...