LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | pomeriggio di fuoco con Cina e Francia Italia in prima serata

(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLASUDDIVISIONE: USA PROMOSSI, CAREY SI SALVA IN VOLATA. BRAVA DERWAEL LA CRONACA DELLA SECONDA SUDDIVISIONE: ROMANIA SENZA SQUADRA, GLI USA DOMINANO LAGIORNATA 13.19 Il Canada partirà alle parallele, laalla trave. Ci aggiorniamo tra una ventina di minuti. 13.18 Lacon le fuoriclasse Xijing Tang e Xiaoyuan Wei affiancate da Jin Zhang, Yushan Ou e Rui Luo. Il Canada è nelle mani della capitana Ellie Black supportata da Emma Spence, Laurie Denommee, Sydney Turner e Denelle Pedrick. 13.16 Si tornerà in pedana alle ore 13.45 con la quinta suddivisione. Riflettori puntati sull’attesissimae sul Canada. Finalmente si farà sul serio! 13.10 Si è conclusa la quarta suddivisione, non ci sono ...

