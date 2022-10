(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Tra poco la terza rotazione. Corea del Sud alla trave con Lee, Yeo, Eom, Lee. L’Ucraina alle parallele con Kasianenko, Hubareva, Osipova, Kozlovska. 11.08 Per il momento l’unica cosa interessante è stata la staffilata di Seojeong Yeo al volteggio: media di 14.249. 11.06 A metà suddivisione la Corea del Sud ha totalizzato 78.832, mentre l’Ucraina è ferma a 74.198. Non male il 26.00 di Yunseo Lee dopo due attrezzi, seguita da Dohyun Eom (25.666) e Valeriia Osipova (25.232). 11.05 Dayeong Lee chiude la rotazione con 12.233. 11.02 Brava anche Yunseo Lee con 13.200. 11.00 Discreta Dohyun Eum con 13.066 alle parallele. 10.58 Ucraina al volteggio: Osipova 13.066, Kasianenko 12.700, Kozlovska 12.200. 10.54 Solyi Shin apre con 12.800 (5.0). 10.52 L’Ucraina alla tavola con Kozlovska, Kasianenko, Osipova. Solo tre ...

OA Sport

La diretta testuale delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2022 diartistica , in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre. Grande attesa per le ...GARA PER AGGIORNARE IL...L'Italia attende le proprie Fate, che scenderanno in pedana alle ore 21.15. Prima serata con la nostra Nazionale: due mesi fa le azzurre hanno vinto gli Europei, oggi la missione sarà quella di ... LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2022 in DIRETTA: l'Italia si prepara per la prima serata. Yeo in spolvero La diretta testuale delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica, in programma a Liverpool dal 29 ottobre al 6 novembre ...(OA Sport) Il programma di oggi – L’Italia cerca nuove magie – Le favorite della vigilia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica. La rassegna iridata si apre ...