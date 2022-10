LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | le Fate dell’Italia a caccia delle finali nelle qualificazioni

(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi – L’Italia adella Finale – Gli USA dominano la prima giornata Buongiorno e benvenuti alladeidi. Arpool (Gran Bretagna) proseguono lefemminali: dopo le due suddivisioni di ieri, durante le quali gli USA si sono messi in bella mostra guidati da Shilese Jones, Jade Carey e Jordan Chiles, oggi andranno in scena le altre otto suddivisioni. Al termine di questa intensa giornata, che si concluderà dopo la mezzanotte, conosceremo quali saranno le qualificate alle varie. L’Italia attende le proprie, che scenderanno in pedana ...

OA Sport

...L'ITALIA AI MONDIALI DINon è prevista diretta tv e/o streaming. Le qualifiche non vengono coperte, non è proprio prevista la produzione di immagini in maniera continua. DIRETTA...OA Sport vi propone la DIRETTAdelle qualificazioni femminili dei Mondiali 2022 diartistica, oggi seguiremo le prime due suddivisioni delle dieci previste (le altre otto sono ... LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Carey si salva in extremins, Jones in testa. USA promossi (OA Sport) Il programma di oggi – L’Italia cerca nuove magie – Le favorite della vigilia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2022 di ginnastica artistica. La rassegna iridata si apre ...L’Italia si sta preparando per fare il proprio esordio ai Mondiali 2022 di ginnastica artistica. Le Fate scenderanno in pedana a Liverpool (Gran Bretagna) alle ore 21.15 di domenica 30 ottobre. Le azz ...