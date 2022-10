LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | cresce l’attesa per l’Italia Giornata infinita di qualificazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Yunseo Lee alza leggermente la quota a 12.800, ora Seojeong Yeo dovrebbe fare vedere qualcosa di interessante. 10.38 Eom apre conm 12.600 al volteggio, 11.633 per Kozlovska al corpo libero. 10.35 Si sono conclusi i minuti di riscaldamento, tutto pronto per l’inizio della gara. 10.30 Le ginnaste hanno fatto il loro ingresso in pedana, stanno per riprendere lefemminili deidi. 10.25 Cinque minuti all’ingresso in pedana delle squadre impegnate nella terza suddivisione. Riflettori puntati su Corea del Sud e Ucraina. 10.22 In questa lungasono attese la corazzata Cina, il temibile Brasile di Rebeca Andrade, il solido Giappone, la Gran Bretagna padrona ...