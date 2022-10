Lite al semaforo | auto urta motociclista che cade e muore

(Di domenica 30 ottobre 2022) Unha perso la vita oggi attorno alle 12,30 a Montello (Bergamo): la sua moto è statata da un', il cui conducente si è poi dileguato. L'episodio in via Papa Giovanni XXIII. ...

Secondo alcuni testimoni lo scontro sarebbe stato preceduto da una lite al semaforo. Ripartendo, l'auto avrebbe urtato il motociclista che, cadendo, è morto. Aveva 55 anni. I carabinieri stanno ...