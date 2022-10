Lione | Dembélé | 'Mai detto che non volevo prolungare | vi spiego'

Come vedere- Lille in diretta tv e in streaming- Lille è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per l'undicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in ...Intanto i Red Devils sono alla finestra sul mercato degli attaccanti: sul taccuino ci sono i nomi di Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Jonathan David (Lille) e Moussa Dembele ().