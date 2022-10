TGCOM

Nel postha anche specificato che i concerti sono rimandati a data da destinarsi e nei prossimi giorni il suo staff darà notizie in proposito.(Certe notti). Buonanotte, buonanotte fiorellino Buonanotte tra le stelle e la stanza Per sognarti devo averti vicino E vicino non è ancora abbastanza Ora un raggio di sole si è... Ligabue fermato dal Covid, saltano i concerti di Parigi e Londra L’annuncio di Luciano dalla sua stanza d’albergo: “Potete immaginare il giramento...”. Nei prossimi giorni, verranno riprogrammati i due live saltati ...E' stato lo stesso Liga a comunicarlo con un video social. "Sono in una stanza d'albergo a Parigi che purtroppo diventerà il posto in cui sarò rinchiuso forse una settimana perché dopo una notte in cu ...