Leonessa nella gabbia | Nunzia De Girolamo mai vista così | cosa ha fatto

(Di domenica 30 ottobre 2022) Come lotta,Depronta ad azzannare ora Laura Boldrini, ora Emiliano Fittipaldi, ora pure Corrado Formigli. L'ex ministra scatena l'inferno a Piazzapulita, su La7. Le bastano poche parole per smontare le tesi della Boldrini sul governo maschilista del centrodestra: «Ma la Meloni è una donna!». Talmente lapalissiano che l'ex presidenta, persa tra articoli e desinenze, può solo abbozzare: «Ma fossi in lei sarei molto orgogliosa di rivendicare il mio femminile». Surreale, quasi come quando Formigli stoppa la sua ospite colpevole di aver chiesto a Laura «hain tanti anni di governo, illegittimo direi, del centrosinistra». «Non diciamo stupidaggini. In questi vent'anni ha governato chiunque questo Paese, a partire da Forza Italia e Berlusconi, passando per Lega e ...