Leonardo DiCaprio investe nelle scarpe vegane prodotte dai rifiuti di plastica recuperati negli oceani

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 30 ottobre 2022) La star di Hollywood, da anni, è in prima linea per la difesa dell’ambiente. E adessoanche. L’attore 48enne, è stato infatti nominato “strategic investor” per il marchio di calzature britannico Løci (dal latino “centro”), noto per le sneakersminimaliste-chiccon ididagli, il divo ambientalista, premio Oscar per “Revenant” (Instagram)Le, avvistate ai piedi di Jessica Alba, Ben Affleck, Olivia Wilde, Mila Kunis ed Eva Longoria, sono piaciute anche al protagonista di “Don’t Look Up” che, dopo averle sfoggiate, ha ...