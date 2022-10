Leggete | leggete bene | fango della sinistra su La Russa | lui zittisce tutti con 3 parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) L'intervista a LaStampa del presidente del Senato, Ignazio La, ha un titolo (fuorviante) che ha suscitato non poche polemiche. Questo il titolo che accompagna il colloquio con Lasul quotidiano diretto da Massimo Giannini: "Non celebro questo 25 aprile". Poi leggendo ledi Latutto è molto più chiaro. Il presidente del Senato ha semplicemente detto che si terrà lontano dalle sfilate di piazza che spesso diventano una veicolo per la propagandacontro la destra. Ecco le(chiarissime) di La: "Festeggerò? Dipende. Certo non sfilerò nei cortei per come si svolgono oggi. Perché lì non si celebra una festalibertà edemocrazia ma qualcosa di completamente ...