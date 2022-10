Lega Basket A | anticipi quinta giornata | bene Bologna e Pesaro

(Di domenica 30 ottobre 2022) È ufficialmente iniziata, nel sabato di ieri, ladellaA con i dueche sono andati in archivio. Un gustosissimo antipasto in vista della portata principale di oggi che manderà in campo tutte le altre partite di questa nuova tornata. Ma cosa è successo nelle sfide di ieri della massima serie di pallacanestro italiana? La Virtus Segafredoha rispettato i pronostici battendo una Dinamo Sassari che appare un po’ arrugginita, mentre Carpegna Prosciuttoha sovvertito il pronostico iniziale vincendo di un lunghezza di misura contro Germani Brescia.A,: ecco cosa è successo nel sabato appena ...

Pianetabasket.com

Milwaukee resta l'unica imbattuta: i Bucks si impongono su Atlanta Hawks per 123 - 115 con 34 punti a testa di Antetokounmpo e Holiday; tra gli ospiti fa meglio Young, che finisce a referto da ...... che è un altro giocatore esperto e che conosce questa, e da un gruppo di giovani promettenti ...streaming su LNP Pass e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social MonferratoMercoledì 19/10 Giovedì 20/10 Venerdì 21/10 Sabato 22/10 Domenica 23/10 Lunedì 24/10 Martedì 25/10 Mercoledì 26/10 Giovedì 27/10 Venerdì 28/10 Sabato 29/10 Domenica 30/10 Lunedì 31/10 Martedì 1/11 ...La Assemblea della Lega Basket Serie A che si è riunita oggi in modalità videoconferenza ha approvato il bilancio consuntivo al 30 giugno 2022 e il budget economico preventivo per ...