L’editoriale di Marino | sulle pensioni | delusione parziale

Leggi su pensionipertutti

(Di domenica 30 ottobre 2022) A poco a poco si stanno scoprendo le cartee, finalmente, non con una dichiarazione in un talk o in un’intervista ad effetto su un giornale, ma nella sede istituzione più importante: il Parlamento. Giorgia Meloni Neopresidente del Consiglio nel discorso programmatico alla Camera dei Deputati tra i punti toccati ha inserito anche quello della previdenza. Probabilmente c’è stata una po’ dinell’ascoltare le sue parole, abbastanza prevedibili in questo clima di incertezza, ma almeno la Premier è stata chiara. I segnali di prudenza nelle spese c’erano già stati, in primis con la nomina di Giorgetti come Ministro del Mef, già nell’Esecutivo Draghi, e poi con i continui contatti con l’ex Presidente del Consiglio, per presentare una legge di bilancio gradita all’Europa in considerazione della drammatica situazione ...