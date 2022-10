Le ragioni dell’esistenza

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 30 ottobre 2022) Vincenzo Calafiore 4299 Ciao è da molto tempo che non scrivo, e mi dispiace pure di non averti mai scritto prima e spero che lo sconforto dato dal dover precisare l’ovvio, non mi faccia passare la voglia e il coinvolgimento delledel cuore. Ho avuto in questo tempo e forse non per un attimo la sensazione di quando in tarda età ho capito di non aver detto abbastanza a chi mi ama quanto gli abbia voluto bene. Sono stato per te e per molti altri lettori silenti, una luce in certi momenti di profondo buio personale, e sono stato dimenticato senza un grazie. Non è questo a farmi passare la voglia di scrivere, semmai mi infastidiscono, ma d’altro canto sono i sogni a farmi continuare a scrivere. Non sono i complimenti, di cui ringrazio di cuore, certi veri, e molti altri vuoti, tanto per fare, senza alcuna emozione rasentano l’ipocrisia ed è forse meglio ...