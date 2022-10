Lazio-Salernitana 1-3 Milinkovic-Savic ammonito salta il derby

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lasconfigge 3-1 lain un match del 12° turno di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei padroni di casa con Zaccagni al 41?, rispondono nella ripresa l’ex Candreva al 51?, Fazio al 68? e Dia al 76?. I biancocelesti restano fermi a quota 24 in classifica e sono raggiunti dall’Inter in quarta posizione, mentre i granata salgono al 9° posto con 16 punti. Il centrocampista dellaSergejnon ci sarà nelcontro la Roma. Il 27enne serbo, diffidato, ha iniziato in panchina il match contro la, è subentrato al 64? e dopo 9 minuti ha subito l’ammonizione. Un giallo pesantissimo che lo costringerà are la stracittadina contro i giallorossi in programma ...

...Boiocchi ha visto una manifestazione di affetto anche da parte della curva della, storicamente gemellata con quella nerazzurra. Nel corso dei primi 15 minuti della sfida contro la, ...Commenta per primo1 - 3 Sepe 6,5 : chiamato poco in causa, gli è mancata un pizzico di reattività in uscita su Zaccagni. Miracoloso invece su Vecino in avvio di ripresa e in un altro paio di ...I ragazzi si tolgono una grande soddisfazione. Qui la Salernitana non aveva mai vinto e la Lazio arrivava da 5 partite importanti". Cosi' Davide Nicola, tecnico della Salernitana, a dazn, dopo la ...Dove vedere Lazio Salernitana, tutte le info per seguire il match. Lazio-Salernitana, il cui fischio è previsto alle ore 18, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Dopo la parentesi Europa… ...