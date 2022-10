Lazio | Milinkovic verso la panchina contro la Salernitana

(Di domenica 30 ottobre 2022)inla. Non c'è ancora l'ufficialità, ma - come riporta il sito solola.it - Sarri sembra essersi...

Solo oggi sarà sciolto il rebussì -no . E' un dubbio lacerante, tormentoso. ... L'arbitro sarà Gianluca Manganiello, ha diretto la8 volte, si sono contati 14 cartellini ...(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic;- Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri. SALERNITANA (3 - 5 - 2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, ...Queste le ultime su Lazio-Salernitana raccolte dai nostri inviati: Lazio-Salernitana - Domenica 30 Ottobre, ore 18.00, stadio Olimpico Arbitra Gianluca.Le probabili formazioni di Lazio-Salernitana La Lazio affronta all'Olimpico la Salernitana, il tecnico Sarri pensa alla formazione tenendo in mente i prossimi impegni dei biancocelesti, tra Coppa e Ca ...