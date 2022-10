Lazio | Immobile vuole anticipare il rientro in campo | la situazione

- Salernitana sarà visibile oggi in tv : ecco le informazioni su canale, orario e diretta ... ma dovrà ancora una volta fare a meno di Ciro. Salernitana invece a metà classifica, ...Infortunio, l'attaccante al lavoro per recuperare il prima possibile: laspera in un suo pronto rientro Ciro, secondo quanto riferisce quest'oggi il Corriere dello Sport, sta lavorando duramente in quel di Formello per cercare di recuperare il prima ...Molto difficile, ma non impossibile. Il 2022 di Immobile potrebbe non essere già finito, come si credeva dopo l'infortunio alla coscia sinistra in Lazio - Udinese. L'attaccante biancoceleste sta ...RASSEGNA STAMPA - 1 gol, 1 assist, tanta corsa e tanto estro. Questo è il bilancio di Felipe Anderson come falso nueve. Sarri ha scelto lui come vice Immobile, spostandolo dall'esterno ...