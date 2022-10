Lazio | Cataldi | Sarri e il calcio sono cambiati Quel Napoli…

(Di domenica 30 ottobre 2022) ROMA - Danilol'equilibratore delladi. Il centrocampista è cresciuto tanto con il tecnico toscano, ora è un elemento fondamentale per una squadra ordinata, veloce, letale. La ...

ROMA - Danilol'equilibratore delladi Sarri. Il centrocampista è cresciuto tanto con il tecnico toscano, ora è un elemento fondamentale per una squadra ordinata, veloce, letale. La forza dei ...sulla Salernitana: "Mi aspetto una partita molto complicata...". Le parole del calciatore dellaDaniloha parlato nel classico match program alla vigilia del match contro la Salernitana. Ecco le parole del calciatore della: "È una squadra in fiducia che ha mantenuto lo stesso ...La Lazio affronterà oggi la Salernitana all’Olimpico (calcio ... Zaccagni. A centrocampo, con Cataldi e Vecino che tornano dall’inizio, il grande ballottaggio è quello tra Milinkovic e Luis Alberto: ...Il centrocampista ha parlato prima dell’importante match contro la Salernitana: “Squadra in fiducia, sfida complicata” ...