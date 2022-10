L’Atalanta si rimette subito in marcia | solito formato trasferta | tutto facile con l’Empoli

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) E’ la solita Atalanta, che dopo la brutta prova contro la Lazio con allegata sconfitta, torna a respirare aria die vincea Empoli. Al Castellani un gol per tempo firmati da Hateboer (non segnava dal 2020) nel primo tempo e Lookman nella ripresa: l’ex Leicester diventa il miglior marcatore della Dea in stagione con cinque centri, sempre più decisivo e anche la rete di oggi è splendida. Alla Robben, ma dal lato opposto, con gli avversari saltati in orizzontale come birilli e poi il tiro a incrociare che non lascia scampo a Vicario. E’ proprio il portiere dei toscani a far sì che il trequartista sia il capocannoniere degli orobici, parando nel primo tempo il rigore di Koopmeiners (autore comunque di un’ottima partita). Insomma, nonostante il penalty gettato alle ortiche, è una vittoria ...