La verità sulla Juventus | Ha i migliori | chi sono i veri gioiellini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) I giovani della, dopo aver salvato la faccia a mister Allegri a Lisbona, proteggono la classifica a Lecce. Nel bel mezzo di un pareggio bianco, entra Iling, punta l'avversario (come Kostic prima di lui non aveva mai fatto) e serve Fagioli. Il quale tira alla Del Piero, suo idolo d'infanzia, e segna la rete della vittoria. Il 21enne regista era entrato all'intervallo al posto di un McKennie fuori ruolo, fuori forma e fuori partita, e aveva risolto metà dei problemi di manovra di una Juve che, in sintesi, non ha idea di cosa farsene del pallone perché nessuno sa cosa fare quando il pallone non ce l'ha. Il 19enne Soulé non ha brillato ma è l'eccezione alla regola dei bravi giovani bianconeri, se è vero che Miretti riesce a coltivare occasioni nell'arido deserto tattico. Tirando le somme, Allegri ha a disposizione iprodotti del vivaio ...