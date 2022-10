La tirocinante che accusa un infermiere dell’Umberto I di stupro | «Mi ha violentato e poi è tornato a lavorare»

Leggi su open.online

(Di domenica 30 ottobre 2022) Unadell’ospedale Umberto I di Roma hato undi averla stuprata. Mentre le indagini attendono l’esito dell’esame del Dna per definire le misure cautelari nei confronti dell’to, lei oggi in un’intervista rilasciata all’edizione romana di Repubblica racconta cosa è successo: «Mi ha attirata dentro la stanza con la scusa di dover fare una flebo a un paziente, ma era vuota. Lui ha chiuso la porta a chiave. Era il mio ultimo giorno di pratica, non ci riesco a pensare». La 20enne è attualmente assistita dall’avvocata Carla Corsetti del foro di Frosinone. Il suo piano di studi prevede 180 ore di pratica suddivise in sei cicli da 30 ore. Quello di quattro giorni fa era l’ultimo giorno di pratica del corso. L’l’ha trascinata «in una stanza piuttosto piccola, ...