La signora dello zoo di Varsavia | Greenland o Alone? La tv del 30 ottobre

(Di domenica 30 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, domenica 30su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Non si scappa” e “La Sibilla Cumana”. Nel primo, il caso riporta Mina a Procida, stavolta per seguire le tracce di Gianluca, che sembra essersi infatuato della giovane figlia di Juliette, la proprietaria del bed&breakfast. È lui a chiamare Mina in aiuto, perché teme che l’idillio isolano della famiglia francese sia stato minato dal ritorno del marito di Juliette, un ex tossicodipendente che ha portato con sé malumore e conflitti… Nel secondo, la storia di Viola, una ragazzina difficile che vive in casa famiglia e che vorrebbe conoscere la madre, è destinata a cambiare profondamente la vita di Mina. Decisa a tentare il tutto e per tutto per aiutare quella ragazzina, Mina si mette sulle tracce della madre ...